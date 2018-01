Kotimaa

Pakkasta ja poutaa lähes koko maassa – aurinkokin näkyy

Sää Lounais-Suomessa on illalla puuskaista tuulta.

Sunnuntaina Suomeen virtaa kuivaa ja kylmää ilmaa luoteesta. Sää on poutaista ja monin paikoin selkeää. Itärajalla satelee heikosti lunta pilvisyyden ollessa runsaampaa. Illaksi maan länsi- ja eteläosaan saapuu pilviä ja hajanaisia lumisateita lännestä. Samalla luoteistuuli voimistuu navakaksi maan lounaisosassa ja rannikolla voi esiintyä myrskypuuskia. Pakkasta etelä- ja länsirannikolla 0...2, muualla maassa 2...7, Lapissa 7...20 astetta.



Maanantaina lumikuuroja Maanantaina aamulla maan etelä- ja länsiosassa tulee jokunen lumikuuro, Koillis- ja Itä-Lapissa satelee päivällä paikoin lunta. Muuten sää on poutaista ja pilvisyys on melko vähäistä, aurinko näyttäytyy yleisesti. Pakkasta on 0...5, maan itä- ja pohjoisosassa 5...10, Lapissa paikoin 15 astetta. Tuuli lisää pakkasen purevuutta.



Tiistaina aurinkoa Tiistaina Suomi kuuluu korkeapaineeseen ja poutainen sää jatkuu. Pilvisyys on vähäistä, aurinko paistaa monin paikoin. Pakkasta on 0...5, pohjoisessa 5...15 astetta.







