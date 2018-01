Kotimaa

Poliisi haki miehen laivalta – ”alkoholikeikka sanan kaikissa merkityksissä”

Tipattoman tammikuun hengessä Helsingin poliisi on ottanut loppiaisviikonlopun someteemaksi alkoholin.Poliisi twiittasi lauantaina iltapäivällä, että viimeisen vuorokauden aikana oli yhteensä 480 poliisitehtävää, joista poliisi suoritti illan ja yön aikana 245.19 ihmistä vietti lauantain vastaisen yön Kisahallin putkassa. Näistä 14 tapausta liittyi alkoholiin.Twitterissä Helsingin poliisi kertoo viikonlopun someteemastaan karulla kuvalla putkasta ja saatetekstillä: ”et varmaan halua herätä täältä?”.Yhtä alkoholiin liittyvää tehtävää poliisi kuvailee ”alkoholikeikkana sanan kaikissa merkityksissä”. Tapauksessa poliisi haki laivalta miehen, jonka epäillään anastaneen myymälästä alkoholijuomia. Mies oli tekohetkellä päihtyneenä ja sai sakon.Päivitysten perusteella alkoholiin liittyviin poliisitehtäviin on liittynyt myös väkivaltaa. Poliisi on aloittanut rikostutkinnan neljästä perjantai-illan ja yön aikana sattuneesta pahoinpitelystä. Kahdessa tapauksessa mies pahoinpiteli avovaimoa tai naisystävää baari-illan jälkeen.Vuorokauden aikana Helsingin poliisi on törmännyt yhdeksään rattijuopumustapaukseen, joista suurimmassa osassa on ollut mukana huumausaineita.Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Sekä rautatieasemalla että Kampin kauppakeskuksessa valvontaa suorittanut poliisi iloitsee siitä, että nuorison alkoholinkäyttö on vähentynyt.– Paras alkoholikeikka on keikka ilman alkoholia. Hyvä nuoret!, poliisi twiittaa.Perjantain vastainen yö oli poliisin mukaan viikonloppuyöksi rauhallinen. Lauantaiyö on kuitenkin vielä edessä. Illan tapahtumat paljastuvat pian, sillä poliisi jatkaa raportointiaan alkoholiin liittyvistä poliisitehtävistä koko viikonlopun ajan.