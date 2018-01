Kotimaa

Suomen Punainen Risti apuun Kainuuseen – Puolustusvoimat jatkaa pelastusoperaatiota viikonlopun yli

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sähköasentaja Eero Yli-Marttilan kuvaamalla videolla näkyy, kuinka sähkölinja reagoi, kun tykkylumen raskauttama puu on levähtänyt sen päällä.





Kainuussa kamppaillaan puhelinverkon ylläpitämiseksi