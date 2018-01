Kotimaa

Sää kylmenee etelässä

Sunnuntaina viilenee lisää

Maanantai on aurinkoinen

Lauantaina lumi- ja räntäsateet painottuvat itään ja pohjoiseen, kun taas lännessä ja etelässä tulee entistä paikallisemmin lumikuuroja.Maan länsiosassa voimistuu illaksi luoteistuuli. Oulun seudulla ja Länsi-Lapissa pohjoistuuli yltyy hyvin voimakkaaksi.Lämpötila laskee lännessä jokusen asteen pakkasen puolelle, idässäkin illaksi nollan paikkeille. Lapissa on pakkasta kaakkoisosassa pari, muuten 5–10 astetta.Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa on päivällä vielä aurinkoista, illaksi sää pilvistyy ja lännestä saapuu lumikuuroja.Pohjois- ja Itä-Suomessa sataa lunta aamulla lunta, päivän kuluessa lumisateet väistyvät itään ja sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi.Aamupäivällä puhaltaa hyytävä lännen ja luoteen välinen viima.Päivälämpötila on länsirannikolla lähellä nollaa, muuten on pakkasta etelässä ja lännessä 2–6, idässä ja pohjoisessa 5...8, Lapin länsiosassa 10–15 astetta.Maanantaina sää on päivällä laajalti aurinkoista. Kylmässä luoteisvirtauksessa voi tulla paikoin lumikuuroja.Päivälämpötila on länsirannikon tuntumassa nollan paikkeilla, muuten lännessä on pakkasta 2–6, idässä ja pohjoisessa 5–12 astetta.