Kotimaa

Alkoholilain uudistus voisi tuoda viinit huoltoasemien noutopöytiin – muutoksia harkitaan ABC-asemillekin

SOK:n ABC-asemille tulossa muutoksia maaliskuussa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kauppiaiden etujärjestö: Markkinat muuttuvat

Alkoholilaki tulee voimaan maaliskuun alussa. Nelosoluet ja lonkerot tulivat jo kaupan hyllylle vuoden alussa, mutta yksi uudistus on jäänyt hieman vähemmälle huomiolle. Se koskee huoltoasemia.Ne huoltoasemat, joilla on anniskeluoikeus, voivat halutessaan tarjota viiniä ja väkeviä alkoholijuomia asiakkailleen maaliskuusta lähtien. Tämä johtuu siitä, että yhdellä anniskeluluvalla saa jatkossa anniskella kaikkia alkoholijuomia. Erillisiä A- ,B- tai C-lupia ei enää ole http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/alkoholilaki-tulee-kokonaisuudessaan-voimaan-maaliskuussa – Kyse on myönteisestä muutoksesta. Emme odota silti kovin ihmeellistä kasvua myyntiin. ABC-ketjulle tärkeintä on autoilijoiden palvelu ja ruoan laatu. Joissakin taajamissa tällä anniskeluoikeuden muutoksella voi olla isompi vaikutus, SOK:n ABC-ketjuohjauksen kehitysjohtaja Antti Erikivi https://www.is.fi/haku/?query=antti+erikivi kertoo.Sadasta ABC-huoltoasemasta noin 60 on sellaisia, jotka saavat automaattisesti uudet anniskeluoikeudet.– Emme ole juuri tätä anniskeluoikeuden muutosta erityisesti odottaneet, sillä tiellä liikkuminen ja alkoholi eivät sovi yhteen, mutta onhan autoissa kuljettajien lisäksi myös matkustajia. Siksi myös ABC:n asemille voi tulla joitakin muutoksia maaliskuussa alkoholitarjoilussa, hän sanoo.– Tärkein muutos on se, että huoltoasemat saavat vahvemmat oluet myymälöidensä hyllyille. Markkinat muuttuvat entistä tasavertaisemmiksi marketteihin verrattuna, Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen https://www.is.fi/haku/?query=mika+hokkanen kertoo Ilta-Sanomille.

Jos huoltoasemilla on jo nyt oikeus anniskella keskiolutta, jatkossa sellaisella huoltoasemalla voidaan tarjoilla pöytiin myös viiniä maaliskuussa. Onko tästä asiassa keskusteltu liitossanne?

Huoltamoyrittäjä: Moni asia on vielä auki ennen maaliskuuta