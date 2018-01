Kotimaa

Sotilasasiantuntijan mukaan Suomen pitäisi irtautua Ottawan sopimuksesta: ”Edes itänaapuri ei reagoisi”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY





”Miinat ovat tärkein osa jalkaväen taistelua”





Puolustustilanne nähdään hyvänä puolustusvoimissa

Miinojen aiheuttamaa psykologista miinakauhua ei pystytä tietysti korvaamaan.

Tuomioja vastasi kritiikkiin