Aktiivimalli kalpenee hallituksen toukokuisen lakiluonnoksen rinnalla: Jos et hae töitä kerran viikossa, menetät tuet 60 päiväksi

Aktiivimalli kalpenee hallituksen toukokuisen lakiluonnoksen rinnalla: Jos et hae töitä kerran viikossa, menet

hallitus toteuttaa aktiivimalli kakkosen?Hallitus on valmistellut pitkään niin sanottua aktiivista työnhakua. Lakiluonnos esiteltiin viime vapun jälkeen, ja myös IS kertoi tuolloin asiasta https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005198084.html Lakiluonnos http://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM031:00/2017 aktiivisesta työnhausta on selvästi rajumpi työttömiä kohtaan kuin aktiivimalli. Aktiivisen työnhaun lakiluonnoksen mukaan työttömän pitäisi hakea töitä kerran viikossa, muuten työtön menettää tukensa 60 päiväksi.– Työttömyysetuuden saaminen edellyttäisi, että työnhakija hakee työttömänä ollessaan keskimäärin vähintään yhtä avointa työpaikkaa kutakin täyttä työttömyysviikkoa kohti. Aktiivista työnhakua seurattaisiin 12 viikon tarkastelujaksolla, luonnoksessa muun muassa todetaan.Aktiivisesta työnhausta ei ole vielä hallituksen esitystä. Lakiesitystä siis valmistellaan.aktiivisen työnhakumallin kriitikoista on ollut SAK.– Keppiä kepin päälle, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta https://www.is.fi/haku/?query=jarkko+eloranta sanoi.– Ymmärryksemme mukaan hallitus ei ole tästä luopunut. Keväällä tätä asiaa ilmeisesti aletaan käsitellä. Hallitus tekee omat esityksensä, kun katsoo olevansa valmis, Eloranta jatkoi.Vuoden alussa voimaan tullut aktiivimalli nostatti jo valtaisan älämölön.Myös valmisteilla oleva aktiivinen työnhakumalli sai lausuntokierroksella tyrmäävän vastaanoton.Lakiluonnoksesta annettiin viime juhannuksen tienoilla vajaat 190 lausuntoa, ja iso osa lausunnoista oli murhaavia aktiivista työnhakumallia kohtaan.– Murhaavia ne oli lausunnot aktiivimallistakin. Toivottavasti nyt ei olla samassa tilanteessa. Palaute on annettu. Kannattaisi etukäteen ottaa vinkistä vaaria, Eloranta sanoi.

Miksi aktiivinen työnhakumalli on jäänyt pimentoon?

Asiasisällöllisesti valmistelu on vielä kesken enkä voi kommentoida keskeneräistä prosessia.

