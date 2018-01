Kotimaa

Poliisi aloittaa kuulustelut tiedustelu­laki­uutisoinnin tutkinnassa pian – takavarikoitu aineisto yhä sinetöi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Poliisi ei ole alkanut tutkia toimittajalta takavarikoitua aineistoa