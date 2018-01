Kotimaa

Poliisi pitää Leena Pekkarisen, 57, surmaa selvitettynä – 5 keskeistä asiaa tutkinnasta

1. Surmaajaksi epäillään tuttua 30-vuotiasta miestä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

2. Ruumis kätkettiin yli 250 kilometrin päähän





3. Epäillyn lähisukulainen mukana

4. Leenaa etsittiin kuukausi

5. Puolisoa ei epäillä mistään rikoksesta