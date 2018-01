Kotimaa

Toppilan puukottajalle elinkautinen – iski kaveriaan yli 40 kertaa teräaseella

Toppilassa viime vuoden maaliskuussa entisen sellikaverinsa puukottanut oululaismies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen murhasta ja törkeästä pahoinpitelystä. Oulun käräjäoikeuden mukaan Jari Ensio Koistinen murhasi kylmäverisesti uhrinsa yhteisen illanvieton jälkeen.

