Kotimaa

Kaksi kuollut nokkakolarissa Hollolassa – valtatie 12 poikki

Valtatie 12:lla Hollolassa on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus.Kaksi henkilöautoa ajoi nokkakolarin Sairakkalassa.Poliisin alustavan tiedon mukaan osallisina on ollut kolme ihmistä, joista kaksi on menehtynyt. Yksi on loukkaantunut vakavasti.Paikka on noin kilometri Tampereen suuntaan Manskiven ja Sairakkalantien risteyksestä.VT 12 on toistaiseksi poikki.Hätäilmoitus tehtiin kello 11.04.