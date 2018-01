Kotimaa

Vanhemmat tukistivat 13-vuotiasta – molemmat joutuvat maksamaan pojalle 300 euroa korvausta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Mikään ei oikeuta fyysisiin kurituskeinoihin

Korvauksia pojalle

Pahoinpitelyjuttua käsiteltiin alunperin Vantaan käräjäoikeudessa viime vuoden syyskuussa. Oikeus joutui arvioimaan paitsi vanhempien vastauksia, myös 13-vuotiaan pojan kertomuksen uskottavuutta.Tapauksen tutkinta oli alkanut siitä, kun 13-vuotias poika kertoi koulussa isän ja äidin retuuttavan häntä niskasta ja hiuksista. Pojan mukaan etenkin isä kuritti häntä ja haukkui idiootiksi päivittäin. Poika kertoi vanhempiensa pahoinpidelleen myös hänen sisaruksiaan.Oikeudessa vanhemmat vakuuttivat, ettei fyysinen väkivalta kuulu heidän kasvatuskeinoihinsa. Vanhemmat kuitenkin myönsivät, että joskus poika on ollut pakko taluttaa omaan huoneeseensa rauhoittumaan. He kertoivat poikansa olevan villi ja urheilutaustansa vuoksi väkivahva – rauhoittaminen oli ollut vaikeaa.Isä sanoi, että pojan hiukset ovat talutustilanteissa saattaneet jäädä väliin, mutta tahallisen tukistamisen hän kiisti. Äiti myönsi joskus ottaneensa poikaa hiuksista kiinni.Käräjäoikeus totesi pahoinpitelysyytteiden ajoittuvan aikaan, jolloin 13-vuotiaalla pojalla oli kasvamisessaan hyvin vaikea vaihe.Pojalla oli oppimisvaikeuksia ja itsehillintäongelmia – hän oli saanut koulustakin kirjallisen varoituksen sen jälkeen, kun oli käyttäytynyt väkivaltaisesti ja uhkaavasti opettajaa kohtaan.Oikeus yhtäältä katsoi, että vanhemmilla on oikeus hillitä lapsen väkivaltaista käytöstä ja riehumista kiinniottamalla. Toisaalta mikään 13-vuotiaan lapsen käytös ei oikeuta vanhempia käyttämään fyysisiä kurituskeinoja.Näytön perusteella oikeus arvioi vanhempien puuttuneen lapsensa käytökseen liian kovakouraisesti. Etenkään tukistamiselle ei ollut mitään ymmärrettävää perustetta osana lapsen taluttamista ja rauhoittamista.– Se osoittaa vain vanhempien suuttumista ja tarpeetonta väkivallan käyttöä kuritustarkoituksessa, Hallinnan saaminen lapsesta ei edellytä sellaisen voiman käyttöä, josta aiheutuu lapselle kipua, oikeus totesi.Oikeus tuomitsi molemmat vanhemmat 13-vuotiaan poikansa pahoinpitelystä. Pojan sisarusten pahoinpitelystä ei sen sijaan ollut näyttöä.Äidille tuomittiin 15 päiväsakkoa ja isälle 25 päiväsakkoa. Lisäksi molemmat vanhemmat velvoitettiin korvaamaan 13-vuotiaalle pojalleen 300 euroa kivusta ja särystä.Vanhemmat valittivat asiasta vielä hovioikeuteen ja vaativat tuomion kumoamista. Hovioikeus päätti tänään perjantaina, ettei asiassa myönnetä jatkokäsittelylupaa. Täten pahoinpitelytuomio jää voimaan.