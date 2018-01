Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Suomi on täynnä paskoja ihmisiä

Suomi on täynnä paskoja kaupunkeja.

Olen tullut palauttamaan kurin yhteiskuntaan. Seison pääni sisällä todella hyvin istuvassa mustassa nahkapuvussa, sanansäilä kädessäni ja kuritan velttoilijat järjestykseen, sellainen mies minä olen, hohhoijaa, olipa pitkä virke, kaikkeni taas Suomelle annoin, nyt takaisin torkkupeiton alle korkoa kasvamaan.Te huonovointiset suomalaiset olette olleet minulle aikamoinen pettymys.Teistä on tullut ihmisiä, jotka eivät vastaa niitä kriteereitä, joita minulla nykyään on. Se on teiltä melkoinen virhe.olen kokenut rankan, muutoilla, turvattomuudella ja kyydityksillä kuormitetun työelämän, enkä valita toisin kuin te köyhät. Olen vuoroin johtanut Ruotsia, Suomea, Ruotsia, ja nyt taas Suomea, mutta olenko vähäosaisten tavoin itkenyt, että perhe jäi kuppaiseen kainuulaiskylään? En, MOT eli olen VTT.Siksi minulla on objektiiviset lähtökohdat kertoa, miten Suomi saadaan paremmaksi paikaksi kaltaisilleni:Suomi on täynnä paskoja kaupunkeja. Paskojen ihmisten pitää muuttaa niihin. Jos on Helsingissä paska taloustutkija ja marisee, ettei ole töitä, oikea paikka tällaiselle on seistä liikennevalona Keuruulla lamppu suussaan. Ikävää toki, mutta totta.on täynnä paskoja ihmisiä. Muuttakaa pois Helsingistä. Etsikää paskoja duuneja sieltä, missä niitä on, ja jos joudutte sen takia eroon perheestänne, olkaa iloisia, se on todennäköisimmin paska perhe. Ikävää toki, mutta totta.Työttömillä on huonot hampaat. Ne pitää poistaa ja miettiä, mitä Suomi-kuvaa piristävää niistä voisi valmistaa. Ikävää toki, mutta totta.Suomi tarvitsee valittamisen sijaan ratkaisuja. Suomi on täynnä yksinäisiä vanhuksia sekä kotiäitejä, jotka eivät tee mitään. Kotiäidit saataisiin tuottavaan työhön katuhidasteiksi taajamiin, jos vanhukset hoitaisivat niiden lapsia, jotka puolestaan hoitaisivat vanhuksia, jotka eivät enää osaa hoitaa itseään. Ikävää toki, mutta totta.Jos näihin toimenpiteisiin ei ryhdytä, edessä on kansallissosialistinen Suomi, sillä natsit ovat kaikkialla paitsi peilissäni.Hohhoijaa, nyt romahti energiataso. Ikävää toki, mutta totta.Twitter-käyttäjätilini on @filsdeproust, teillä se on todennäköisimmin @imenyhteiskunnanköyhäksi.Fils de Proust tarkoittaa ”Proustin poikaa”, ja Proust tarkoittaa ranskalaista kirjailijaa Marcel Proustia, jonka henkinen poika olen.Proust makaili juhanamaisena super-dandyna sängyssään, haaveili leivoksista ja viinistä, muisteli leivoksia ja viiniä, eli vietti tuottavaa, kiinnostavaa elämää, ja Suomen tulevaisuus onkin siinä, että oikeat ihmiset saavat mahdollisuuden kelailla sängyssä niitä näitä supermageina tyyppeinä.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.