Kotimaa

Kainuussa yhä noin 800 kotia vailla sähköä

Osa sähkökatkoalueen asukkaista on ollut sähköttä reilu neljä vuorokauttaKainuussa noin 800 taloutta oli yhä vailla sähköjä kello kolmen aikaan yöllä. Katkoja on Suomussalmella, Kuhmossa, Hyrynsalmella, Lieksassa ja Sotkamossa Loiste Sähköverkon ja PKS Sähkönsiirron verkoissa.Sähkölinjoja on katkonut runsas tykkylumi, joka taivuttaa puita linjoille. Osa ongelma-alueen asukkaista on ollut sähköttä yli neljä vuorokautta.Sähköttömien talouksien määrä on pudonnut roimasti keskiviikon yli 4000:sta. Helpotus voi olla väliaikainen, sillä Kainuuseen odotetaan lisää lumisateita tänään ja huomenna. Lumisateiden myötä puihin kasaantuu lisää tykkylunta.Puolustusvoimia on pyydetty tuomaan Kainuuseen sähkönkorjaustöiden avuksi maastokelpoista kalustoa.Hyrynsalmen kunta kertoi eilen varautuneensa evakuoimaan ihmisiä sähkökatkojen takia.Sähkökatkokset ovat aiheuttaneet pulmia myös tuotantoeläinten hoidossa. Toistaiseksi eläimille on saatu apua sähköaggregaateilla sekä naapuriavulla. Tuotantoeläinten juomavedeksi voidaan sulattaa tarvittaessa lunta.