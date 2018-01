DJ-keikat veivät Pekka Haaviston Fuengirolaan – tällaista musiikkia presidenttiehdokas soittaa

Pekka Haaviston DJ-keikkojen suosikit

1. C'est ecrit dans le ciel, Bob Azzam



2. Rum and Coca Cola, Jerri Sullavan, Paul Baron, M.A. Numminen. Didi-Wah-Didi



3. Tää Se Päivä On - Remastered, Muska



4. Anteeksi, Vesta



5. Hálidivccen, Niko Valkeapää, Kristian Anttila. Sapmi Sessions



6. Mysteriet (Mysteeri) -Mysteriet deg, Aki Sirkesalo, Lisa Nilsson



7. Ca plane pour moi, Plastic Bertrand



8. Pojat, Laila Kinnunen, Ritva Kinnunen



9. Valtatie - 1997 Digital Remaster , Jukka Kuoppamäki



10. Oxygene, Pt. 4, Jean-Michel Jarre



11. Boredom - 2009 Remaster. Procol Harum



12. Ihana aamu - Kicsit szomorkás , Johnny



13. If You Were A Carpenter, Joan Baez



14. Liehuva liekinvarsi, Markku Blomqvist



15. Mitä kuuluu, Marja-Leena?, Leevi and the leavings



16. Le moribond, Jacques Brel



17. Waltz to Paris, Aino Venna



18. One Step Beyond, Madness



19. Viulu-ukko, Pihasoittajat



20. Мой адрес - Советский Союз, Самоцветы



21. Revolution - Remastered, The Beatles



22. Tuulisina öinä, Hector



23. The Rivers of Babylon, The Melodians



24. Vahanukke, laulava nukke, Ritva Palukka



25. Una Parte Di Me, Amaury Vassili



26. Melache - Meluche , Menachem Wizenberg, Zelig Bardichever, Chava Alberstein. Yiddish Songs



27. I Lost My Heart down the Road, Peter Sarstedt



28. Whatever Will Be, Will Be - Que Sera, Sera, Doris Day, Doris Day



29. Tyhjää, Kaseva



30. Juliette & Jonathan, Lotta & Anders Engbergs Orkester



31. L'aigle noir, Patrick Bruel



32. Muistathan, Päivi Paunu, Kim Floor



33. Heavy , Lauri



34. Bessarabia, Hortto Kaalo



35. Öppna landskap, Ulf Lundell



36. Tää on mun stadi - feat. Hector, Kapasiteettiyksikkö, Hector



37. Norjalainen villapaita, Juice Leskinen Grand Slam



38. Anglia, Tuula Amberla



39. Töölööseen, Freud Marx Engels & Jung



40. Kuka keksi rakkauden, Kaija Koo



41. ”1962” - Remastered, J.O. Mallander



42. Kesäyö, Aino Venna



43. Tsigainer (The Gypsy and His Fiddle), Folk, Itzik Manger, Chava Alberstein. Yiddish Songs