Aktiivimallia vastustava kansalaisaloite keräsi 100 000 allekirjoitusta – ”yhtenäisestä” hallitusrintamasta yksi puolue vaikenee

Kotimaa

Aktiivimallia vastustava kansalaisaloite keräsi 100 000 allekirjoitusta – ”yhtenäisestä” hallitusrintamasta yk

Työttömyysturvan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hallitus

Keskustalainen

Kokoomus

Kolmannesta