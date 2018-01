Kotimaa

Valepankkivirkailija soitti savolaisemännälle ja sitten saapui valepoliisi – saaliina yli 31 000 euroa

Savolaiselta pariskunnalta yli 31 000 euroa poliisina ja pankin turvallisuusvirkailijana esiintyen huijannut kaksikko on tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa noin kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksiin, joista toinen on ehdollinen ja toisen voi suorittaa yhdyskuntapalveluna.Käräjäoikeus velvoittaa tuomitut korvaaman huijatut varat pariskunnalle.22-vuotias nainen onnistui viime helmikuussa pääsemään verukkeella sisälle savolaisparikunnan kotiin ja anastamaan talon emännän käsilaukusta lompakon, jossa olivat pariskunnan pankkikortit.Nainen soitti hieman myöhemmin pankin turvallisuusvirkailijana esiintyen emännälle ja ilmoitti tarvitsevansa pankkikorttien tunnusluvut estääkseen rahojen varastamisen tileiltä. Emäntä erehtyi kertomaan tunnusluvut.Naisen rikoskumppani, 21-vuotias mies, pirautti sen jälkeen emännälle.Mies esiintyi poliisina ja sai emännän kertomaan nettipankkitunnukset.Nainen nosti sen jälkeen nettipankissa pariskunnan pankkikorttien nostorajoja. Sitten alkoi tilien tyhjentäminen.Nainen nosti useilla nostokerroilla emännän pankkitililtä 9980 euroa ja isännän pankkitililtä 1970 euroa sekä luottokorttitililtä 1440 euroa.Kokonaissumma oli 31390 euroa.Mies kertoi myöhemmin kuulustelussa, että nainen tarjosi hänelle nostetuilla varoilla, mitä hän tarvitsi eli vaatteita, ruokaa ja viinaa.Pohjois-Savon käräjäoikeus on nyt tuominnut 22-vuotiaan naisen varkaudesta ja törkeästä maksuvälinepetoksesta 8 kuukauden 15 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. 21-vuotias mies on saanut virkavallan anastuksesta ja törkeästä maksuvälipetoksesta 8 kuukauden vankeusrangaistuksen, jonka hän voi suorittaa 240 tunnilla yhdyskuntapalvelua.Käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen.