Syyte: Mies jäi 19,90 euron arvoisen hupparin anastamisesta kiinni – alkoi uskomaton pakomatka





27-vuotias mies asioi Rovaniemen keskustassa sijaitsevassa H&M -vaateliikkeessä 25.10.2017.Mies otti vaatteita ja hän meni sovituskoppiin. Kaupan henkilökunta kiinnitti miehen toimintaan huomiota.Syytteen mukaan mies puki 19,90 euron arvoisen hupparin ylleen ja irrotti siitä hälytyslaitteen. Mies jäi tästä kiinni. Kaupan myyjä ja vartija sanoivat miehelle, että poliisit tulisivat kauppaan selvittämään asiaa.Mies ei jäänyt kuitenkaan odottamaan poliiseja. Syytteen mukaan hän löi vartijaa avokämmenellä poskeen. Mies lähti kävelemään pois liikkeestä, vaikka vartija kielsi häntä lähtemästä. Vartija lähti seuraamaan.mukaan mies kääntyi kolmesti vartijaan päin, ja hänellä oli teräase kädessä.Syytteen mukaan mies uhkasi suusanallisesti tappaa vartijan, tämän lapset ja vaimon, minkä lisäksi mies uhkasi polttaa vartijan talon. Vartija käytti mieheen kaasusumutinta, mutta mies onnistui livahtamaan liikkeestä.Mies sai mukaansa kolme lippalakkia sekä hupparin. Näiden yhteisarvo oli 57,96 euroa.– Teossa on käytetty teräasetta ja ryöstö on ollut myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, vaikka ryöstöllä tavoitellun omaisuuden määrä ei ole ollut suuri, syyttäjä kirjoittaa haastehakemuksessaan.Poliisit saapuivat paikalle, mutta mies juoksi kovaa vauhtia kauppakeskuksesta ulos. Mies juoksi aitojen ja porttien yli, eikä hän noudattanut poliisin pysähtymiskäskyä. Poliisit yrittivät pysäyttää miehen matkan etälamauttimella, mutta se ei onnistunut.juoksi Rovakadulla sijaitsevaan ravintolaan, ja poliisit käskyttivät miehen näkyville. Mies tuli lopulta esiin ravintolan tiskin takaa. Syytteen mukaan mies tönäisi vanhempaa konstaapelia kahdella kädellä ylävartalosta. Poliisi horjahti ja mies juoksi ravintolasta ulos.Poliisipartio seurasi miestä, ja hänen matkansa yritettiin pysäyttää uudelleen etälamauttimella. Se ei onnistunut.Mies juoksi uudelleen kauppakeskukseen, ja sen ovella poliisipartio tavoitti miehen. Mies ei käskyistä huolimatta ottanut käsiään esille.– (Mies) on tämän jälkeen viety käsistä hallintaottein maahan, missä tämä on vielä tehnyt rimpuillen vastarintaa, ja (mies) on raudoitettu, syyttäjän laatimassa haastehakemuksessa lukee.vietiin poliisiasemalle. Syyttäjän mukaan miehen hallussa ollut kääntöveitsi löytyi poliisiautosta muovimaton alle kätkettynä.Asiaa käsiteltiin Lapin käräjäoikeudessa keskiviikkona.Syyttäjä vaatii 27-vuotiaalle miehelle törkeästä ryöstöstä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta vähintään kahden vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistusta.Oikeus antaa asiassa tuomion ensi viikon keskiviikkona.