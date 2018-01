Kotimaa

Kiistää tarkoittaneensa tappaa

Mustasukkaisuutta ja väkivaltaa

Syyttäjä vaatii 35-vuotiaalle miehelle vähintään 11 vuoden vankeusrangaistusta Tampereen Lielahden viimesyksyisestä henkirikoksesta. Tapauksen käsittely on alkanut Pirkanmaan käräjäoikeudessa.Videolla epäilty tekijä saapuu vangitsemisoikeudenkäyntiinsä syksyllä.Syyttäjän mukaan mies tappoi puukottamalla entisen avopuolisonsa tämän omakotitalossa. Sen jälkeen mies varasti naisen koruja ja pankkikortit, joilla hän nosti satoja euroja.Syytetty oli määrätty elokuussa laajennettuun lähestymiskieltoon, jolla oli tarkoitus suojella 45-vuotiasta naista ja tämän lasta. Kiellon mukaan mies ei muun muassa saanut oleskella naisen asunnossa tai sen läheisyydessä.Syyttäjän mukaan mies rikkoi lähestymiskieltoa vain muutama päivä sen määräämisen jälkeen. Mies oleskeli naisen asunnossa elokuussa useita päiviä, vaikka nainen pyysi häntä poistumaan. Lopulta paikalle tuli poliisipartio, joka otti miehen kiinni.Henkirikos tapahtui syyskuun toisena viikonloppuna. Syyttäjän mukaan mies tuli asuntoon ja tappoi naisen pistämällä tai viiltämällä tätä kerran veitsellä kaulan alueelle.Mies on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa naisen kuoleman. Hän kuitenkin kiistää, että se oli hänen tarkoituksensa.Syyttäjän mukaan miehen täytyi ymmärtää, että hänen teostaan on varsin todennäköisesti seurauksena uhrin kuolema.Henkirikoksen jälkeen mies syyttäjän mukaan varasti asunnosta naisen koruja ja kaksi pankkikorttia. Korteilla mies nosti pankkiautomaateista käteistä rahaa yli 700 euroa.Todisteena olevista pankkiautomaattien kuvista näkyy, että mies yritti nostaa enemmänkin rahaa, mutta osa nostoista epäonnistui. Mies on myöntänyt olevansa kuvissa.Poliisi löysi naisen surmattuna talosta sunnuntaina 10. syyskuuta. Koska entistä avopuolisoa ei löydetty, hänet etsintäkuulutettiin. Mies tavoitettiin lopulta Nummelassa sijaitsevasta omakotitalosta seuraavana iltana.Esitutkinnassa kuultujen todistajien mukaan mies oli mustasukkainen naisesta ja oli ollut väkivaltainen tätä kohtaan.Miestä vastaan on nostettu syytteet taposta, varkaudesta, kahdesta lähestymiskiellon rikkomisesta sekä maksuvälinepetoksesta.Syyttäjän mukaan rangaistusta koventavana tekijänä on otettava huomioon miehen aiempi rikoshistoria. Miehellä on tilillään lukuisia rikostuomioita.Syyttäjän mukaan miehen aiemman rikollisuuden ja uuden rikoksen suhde osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.