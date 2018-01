Kotimaa

Yli tuhat ihmistä yhä ilman sähköä – ongelmat suurimmat Kainuussa

Katso alla olevalta videolta lähipäivien sääennuste.

Noin 1 300 kotitaloutta oli vailla sähköä aamulla puoli kahdeksan aikaan, ilmenee Energiateollisuuden sähkökatkokartasta. Sähköttömiä asiakkaita on pääasiassa Kainuussa.Vailla sähköä olevien kotitalouksien määrä on laskenut aamuyön tilanteesta, jolloin ilman sähköä oli noin 2 000 kotitaloutta.Sähköttömiä asiakkaita oli aamulla puoli kahdeksan lähes kymmenessä kunnassa. Sähkökatkot ovat piinanneet osaa Suomea vuodenvaihteen tienoilla. Syynä on ollut tykkylumi, joka on katkonut voimajohtoja.