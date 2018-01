Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelija väitti toisen raiskanneen hänet – tuomittiin 10 000 euron korvauksiin

Kotimaa

Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelija väitti toisen raiskanneen hänet – tuomittiin 10 000 euron korvau

Jätti rikosilmoituksen sikseen

Huhut pilasivat opiskelijaelämän

10 000 euron korvaukset

Helsingin käräjäoikeus on antanut joulukuun lopulla tuomionsa törkeää kunnianloukkausta koskevassa, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijapiireissä tapahtuneessa asiassa.Oikeuden mukaan nuori nainen oli levittänyt opiskelijapiireissä valheellista tietoa, jonka mukaan opiskelijatoveri, nuori mies, oli raiskannut hänet. Mies vaati naiselle rangaistusta törkeästä kunnianloukkauksesta.Osa tuomiosta on julistettu salaiseksi, joten on epäselvää, milloin ja miksi raiskausväitteet tarkalleen saivat alkunsa. Vastaaja kuitenkin kiisti kunnianloukkaussyytteen.Vastaaja kertoi oikeudelle pelänneensä mennä yliopistolle tapahtuneen jälkeen. Hän kertoi asiasta tutor-opiskelijoille ja terveydenhoitohenkilökunnalle.Hän kertoi tapauksesta myös useille ystävilleen, kertomansa mukaan uskoutuakseen heille, ei levittääkseen tietoa.Yhden todistajan mukaan nainen kertoi hänelle pari päivää tapahtuneen jälkeen juhlissa, että mies olisi työntänyt hänet bussipysäkkiä vasten ja pakottanut hänet suuseksiin väkivalloin. Lisäksi hän kertoi miehen työntäneen kätensä hänen emättimeensä.Syksyllä 2015 hän meni poliisin puheille, sillä tutor-opiskelijat olivat kehottaneet häntä tekemään rikosilmoituksen. Hänen mukaansa poliisi kuitenkin varoitti häntä kunnianloukkauksen riskistä ja hän jätti asian sikseen.Käräjäoikeus katsoi todistajalausuntojen perusteella, että nainen oli nimenomaan kertonut usealle henkilölle joutuneensa raiskatuksi ja nimennyt miehen tekijäksi. Hän ei ollut myöskään pyrkinyt rajoittamaan tiedon leviämistä.Nuori mies taas oli huomannut, että osa opiskelijoiden juhlissa mukana olleista henkilöistä käyttäytyi häntä kohtaan oudosti. Hän sai kuulla raiskausväitteistä.Elokuussa 2015 kolme naista oli hänen mukaansa käynyt hänen kimppuunsa ja mainiten raiskauksen sekä tuomitun naisen nimen. Keväällä 2016 hän oli kuullut, että tuomittu oli kertonut raiskauksesta laajalle piirille.Miehen mukaan huhut tuhosivat hänen juuri alkaneen opiskelijaelämänsä. Hänellä oli ahdistusta saamansa raiskaajaleiman vuoksi, eikä hän siitä syystä saanut ystäviä. Mies harkitsi myös opintojen keskeyttämistä.Oikeuden mukaan tapaus oli tullut myös oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestön johdon tietoon. Järjestö harkitsi miehelle porttikieltoa opiskelijatapahtumiin.Mies vaati oikeudelta, että nainen velvoitetaan korvaamaan hänelle 10 000 euroa loukkauksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä.Käräjäoikeus tuomitsi naisen vaadittuihin korvauksiin, jonka lisäksi hänen maksettavakseen koituu 50 päiväsakkoa, summaltaan 700 euroa. Valtiolle hän joutuu korvaamaan myös 240,80 euron suuruiset todistelukustannukset.Tuomittu oli katsonut, ettei hänen esittämänsä tieto ollut valheellista, sillä hänen mukaansa mies on syyllistynyt raiskaukseen. Oikeus kuitenkin totesi, ettei miestä ole tuomittu raiskauksesta, eikä häneen ole kohdistettu syytettä sellaisesta.Väite raiskauksesta perustuu siis vain naisen omaan käsitykseen tapahtumista, eikä käsitys oikeuta häntä esittämään tietoa miehestä raiskaajana.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Tuomittu nainen on jo ilmoittanut tyytymättömyyttään päätökseen, eli asian käsittely jatkuu todennäköisesti myöhemmin hovioikeudessa.