Kotimaa

Ketjukolari Turunväylällä pahimpaan ruuhka-aikaan – liikenne puuroutuu

Onnettomuus sattui noin kello 15.40 Turunväylän ja Kehä II:n liittymän kohdalla.Yksi ajokaista Turun suuntaan on suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Turunväylä Kehä I:n ja Kehä II:n välillä on muutenkin erittäin tukkoinen Turun suuntaan iltapäivän ruuhka-aikaan.Vielä ei ole tiedossa, aiheutuiko onnettomuudesta henkilövahinkoja.