Kuvat: Tullikoira vainusi ovelan piilon kotietsinnässä













Kätköt paljastuivat, kun tullikoira vainusi sähköliesien sisään piilotetut huumerahat ja lääkeaineet.Tullin esitutkinnassa pääkaupunkiseudulla asuvaa 1970-luvulla syntynyttä suomalaismiestä epäillään huumaavien Subutex- ja Rivotril -lääkeaineiden myymisestä Tor-verkossa eli niin sanotussa salaisessa internetissä.Tullin mukaan takavarikoitujen huumausaineiden katukauppa-arvo olisi ollut noin 26 000 euroa. Huumausaineiden epäillään olevan peräisin Romaniasta.Tulli on tutkinut huumeiden hankkimista ja myymistä törkeänä huumausainerikoksena. Tullin esitutkinnan aikana on kuulusteltu rikoksesta epäiltyinä yhteensä seitsemää henkilöä, joista yksi epäilty on ollut vangittuna. Tapauksen esitutkinta on edelleen kesken.