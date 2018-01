Kotimaa

Etelässä vesisateet jatkuvat ainakin perjantaihin asti

Pohjoisessa sateet ovat lunta, maan keskiosassa sataa myös räntää ja etelärannikolla myös vettä.Päivällä maan länsiosassa on poutaisempaa. Maan etelä- ja keskiosassa on suojaa, Pohjanmaalla ja maan keskivaiheilla nollan vaiheilla, Koillismaalla ja Lapissa on heikkoa pakkasta, Pohjois-Lapissa pakkasta on 5 - 10 astetta.Torstaina Pohjois-Suomessa on poutaa ja Lapin pohjoisosassa osin selkeää. Muualla maassa on pilvistä ja voi sataa vähän lunta. Etelässä sataa myös räntää ja etelärannikolla vettäkin. Illalla sateet yleistyvät maan etelä- ja keskiosassa lounaasta alkaen. Lapissa tuuli on heikkoa, muualla idänpuoleinen tuuli voimistuu.Päivälämpötila on etelässä 0 – 2 astetta, maan keskiosassa lähellä nollaa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on heikkoa pakkasta, Lapissa pakkasta on enimmäkseen 4 - 15 astetta, selkeämmillä alueilla pakkanen on kireämpää.Perjantaina lumi- ja räntäsateita liikkuu maan yli pohjoiseen. Etelässä sataa myös vettä. Sää on tuulista. Päivällä nollaraja on maan keskivaiheilla, etelämpänä on suojaa, Lapissa on pakkasta.