Kotimaa

Länsimetron liityntäliikenne on avattu aamulla – vaikuttaa jopa yli 200 000 ihmisen joukkoliikenneyhteyksiin

Länsimetron liityntäliikenne on pyörähtänyt käyntiin ongelmitta, kerrotaan Helsingin seudun liikenteen (HSL) viestintäpäivystyksestä hieman ennen puolikuutta aamulla.

Uudistus vaikuttaa arviolta yli 200 000 ihmisen joukkoliikenneyhteyksiin