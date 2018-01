Kotimaa

Poliisi epäilee miestä ja naista taposta Paraisilla – uhria kuristettiin 2.1. 16:27

Rikosepäily Poliisi epäilee miestä ja naista keski-ikäisen miehen taposta Paraisilla Varsinais-Suomessa viime kesänä. Uhri löydettiin kuolleena asunnostaan elokuussa.

Jutussa epäillystä kaksikosta mies on yhä vangittuna, kertoi tutkinnanjohtaja tiistaina. Poliisin mukaan uhria oli muun muassa kuristettu.



Uhri ja rikoksesta epäillyt tunsivat toisensa entuudestaan, mutta motiivi ei esitutkinnassa selvinnyt varmuudella. Tutkinnanjohtaja kertoi, etteivät epäillyt ole tunnustaneet tekoa.



Valmistumassa oleva esitutkinta on nyt siirtymässä syyteharkintaan. Syyte on nostettava viimeistään tammikuun loppupuolella.