Kotimaa

Kaikki Suomessa asuvat voivat osallistua: millainen hautamuistomerkki Mauno Koivistolle?

Suunnittelukilpailu presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkistä on avattu, kertoo valtioneuvosto.

