Kotimaa

Lauha sää jatkuu koko maassa

Illalla lounaasta leviää uusia lumi- ja räntäsateita.Iltapäivällä lännessä on poutaa tai poutaantuu. Kaakossa sataa vettä tai räntää, maan itäosassa pohjoisempana räntää ja lunta. Pohjoisessa pilvipeite voi paikoin rakoilla.Sää on talvisääksi lauhaa, etelässä ja idässä on suojasäätä. Illalla ja yöllä pakkanen heikkenee maan keskivaiheilla.Illalla ja yöllä lounaasta leviää maan keskivaiheille lumi- ja räntäsateita.Keskiviikkona päivällä lännessä on enimmäkseen poutaa. Uudellamaalla ja idässä sataa paikoin lunta. Perämeren tienoilta leviää Lappiin lumisade. Nollakeliä on Pohjois-Pohjanmaalle asti.Torstaina laaja matalapaine lähestyy Suomea lounaasta. Kaakonpuoleinen ilmavirtaus voimistuu, ja heikot lumisateet yleistyvät jo etelässä ja idässä. Pohjois-Lapissa sataa paikoin lunta, toisaalta pilvipeite voi rakoilla.Keskiviikkona etenkin Englannin, Pohjois-Ranskan ja Saksan tienoilla sää on hyvin lännenpuoleisen tuulista myrskyksi asti. Yhtenäinen sadealue väistyy iltapäivällä jo Saksasta itään, Pohjois-Saksa saa vielä uuden sateen lännestä.