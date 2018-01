Kotimaa

Ilotulite ruhjoi silmän lähietäisyydeltä – poika kiidätettiin leikkaukseen

Poliisi: uudenvuoden juhlinta muistutti vilkasta viikonloppua

Hätäkeskukseen vuodenvaihteen jälkeen yli 3 000 soittoa

Helsingin Kansalaistorilla jopa 85 000 ihmistä

Yhden hoidossa olevan vamma vaati leikkaushoitoa. Vammautuneista kolme oli katsojia, jotka eivät käyttäneet suojalaseja ja yksi oli tulittaja, jolla oli suojalasit.Kolme vammautuneista oli 12–17-vuotiaita poikia. Vakavimman vamman saanut oli katsoja, joka sai väärään suuntaan lentäneen ilotulitteen silmäkulmaansa lähietäisyydeltä. Osumasta syntyi silmän ruhjevamma, silmänsisäistä verenvuotoa ja sarveiskalvon lähes lävistävä haava, ja vammautunut silmä jouduttiin leikkaamaan.Toinen pojista sai ilotulitteen kipinän silmäänsä noin viiden metrin päästä, mistä aiheutui silmän ja silmäluomien lievä palo- ja pintavamma. Kolmas oli itse sytyttänyt ilotulitteen, joka ei lähtenyt ilmaan vaan räjähti. Hän käytti suojalaseja, minkä ansiosta vammat jäivät lieviksi pintavammoiksi.Ainoa silmävamman saanut aikuinen oli yli 60-vuotias nainen, joka seurasi ilotulitusta ilman suojalaseja. Hän sai taivaalta putoavasta ilotulitteen kappaleesta voimakkaan iskun silmänsä seutuun, mikä aiheutti keskivaikean silmän ja silmäluomien ruhjeen sekä silmänsisäistä verenvuotoa.Tampereella on hoidettu yhtä ilotulitteista silmänvamman saanutta. Hänen vammansa ei ollut vakava. Tampereen yliopistollisen keskussairaalan päivystävä silmälääkäri arvioi, että suojalaseja ei ollut käytetty.Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja Turun yliopistollisesta sairaalasta kerrottiin STT:lle aamupäivällä, että heillä ei ole ollut yön aikana hoidettavana yhtään potilasta, jolla olisi raketin aiheuttama silmävamma.Vuosi sitten silmävammoja oli vain muutamia. Sitä edellisenä vuonna sairaalahoitoa vaatineita silmävammoja oli 29.Hyksin arvion mukaan silmävammamäärän pienuuteen vaikuttivat todennäköisesti sekä turvallisuuskampanja että Helsingissä järjestetty ilotulitusnäytös, joka luultavasti vähensi tulittamista kotipiirissä.Hyksin mukaan suojalasien pakollisuus on vuodesta 2011 vähentänyt merkittävästi etenkin tulittajien silmävammoja, mutta katsojat käyttävät suojalaseja vielä liian harvoin.Uudenvuodenyö sujui tavalliseen tapaan, kerrotaan Helsingin, Lounais-Suomen, Itä-Suomen ja Sisä-Suomen poliisien tilannekeskuksista.Helsingissä uudenvuoden juhlinta oli kahteen mennessä muistuttanut tavallista vilkasta viikonloppua. Lounais-Suomen poliisin mukaan aattoilta oli ennen puolta yötä jopa tavallista rauhallisempi, mutta puolenyön jälkeen tehtäviä on ollut runsaasti.Poliisia ovat työllistäneet muun muassa pahoinpitelyt, humalaiset ihmiset ja ilotulitteista aiheutuneet häiriöt.Sisä-Suomen poliisin mukaan partioilla oli iltaviiden ja aamuseitsemän välisenä aikana yhteensä 508 tehtävää. Huomattava osa tehtävistä liittyi sopimattomaan rakettien ampumiseen tai käsittelyyn. Poliisin mukaan kiinniottoja häiriöpäihtymyksen takia oli vuorokauden aikana yhteensä 40.Hämeen poliisilla oli yövuoron aikana iltaseitsemän ja aamuseitsemän välillä yhteensä 288 tehtävää, joista 151 Päijät-Hämeessä ja 137 Kanta-HämeessäHelsingin pelastuslaitoksella on ollut kuluvan vuorokauden aikana 54 pelastustehtävää. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan suurin osa tehtävistä oli roskalaatikkopaloja, jotka ajoittuivat vilkkaimpaan ilotulitusaikaan. Myös Keski-Suomen pelastuslaitos kertoi useista roskalaatikkopaloista.Helsingin ensihoidon tehtäviä oli puolestaan 280, mikä on lähes sata vähemmän kuin viime vuonna. Ensihoitotehtäviä oli kuitenkin neljännes enemmän kuin keskimäärin tavallisena viikonloppuna.Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella oli aattoiltana ja -yönä yhteensä 77 tehtävää.Hätäkeskuslaitos kertoo Twitterissä vastaanottaneensa yöllä kahdentoista ja kahden välillä yhteensä lähes 1 620 hätäpuhelua. Kolmen ja viiden välillä aamuyöllä hätäkeskukseen soitettiin reilut 1 400 puhelua. Häiriökäyttäytymisestä ilmoitettiin hätäkeskukseen kahdentoista ja viiden välillä yhteensä lähes 400 kertaa.Eilen hätäkeskus vastaanotti yhteensä 3 250 hätäpuhelua kello kuuden ja puolen yön välillä. Häiriökäyttäytymisilmoituksia tuona aikana tuli 517 kappaletta ja väkivaltaan liittyvä ilmoituksia 107 kappaletta.Helsingin Kansalaistorille kerääntyi hieman ennen puoltayötä jopa 85 000 ihmistä juhlimaan uuttavuotta, kertoo tapahtuman järjestäjä. Helsingin poliisin arvion mukaan Kansalaistorille kerääntyi noin 70 000 ihmistä.Kansalaistorilla esiintyi tunnettuja artisteja ja juhlinta huipentui ilotulituksiin.Lounais-Suomen poliisi puolestaan tviittasi, että Turussa Aurajokivarressa ilotulitusta oli seuraamassa noin 20 000 ihmistä. Poliisin mukaan suuria ongelmia ei Aurajokivarressa ollut.Oulun poliisin mukaan Oulun keskustassa oli runsaasti juhlakansaa aina aamun pikkutunneille asti.