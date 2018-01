Kotimaa

Hätäkeskus sai illan ja yön aikana tuhansia puheluita

Katso jutun lopusta videolta, mitä IS:n haastattelemat suomalaiset toivovat vuodelta 2018.

Uudenvuodenyö on sujunut tavalliseen tapaan ympäri Suomea. Poliisille on tullut Helsingissä, Oulussa ja Lounais-Suomessa ilmoituksia muun muassa pahoinpitelyistä, humalaisista ihmisistä ja ilotulitteiden aiheuttamista häiriöistä.Helsingissä uudenvuoden juhlinta oli kahteen mennessä muistuttanut tavallista vilkasta viikonloppua. Lounais-Suomen poliisin mukaan aattoilta oli ennen puolta yötä jopa tavallista rauhallisempi, mutta puolenyön jälkeen tehtäviä on ollut runsaasti.Hätäkeskukseen on tullut vuodenvaihteen jälkeen soittoja yli 3 000 kappalettaHätäkeskuslaitos kertoo Twitterissä vastaanottaneensa yöllä kahdentoista ja kahden välillä yhteensä lähes 1 620 hätäpuhelua. Kolmen ja viiden välillä aamuyöllä hätäkeskukseen soitettiin reilut 1 400 puhelua. Häiriökäyttäytymisestä ilmoitettiin hätäkeskukseen kahdentoista ja viiden välillä yhteensä lähes 400 kertaa.Eilen hätäkeskus vastaanotti yhteensä 3 250 hätäpuhelua kello kuuden ja puolen yön välillä. Häiriökäyttäytymisilmoituksia tuona aikana tuli 517 kappaletta ja väkivaltaan liittyvä ilmoituksia 107 kappaletta.Rakettien aiheuttamia silmävammoja näyttää tänä vuonna syntyneen vähän. Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja Turun yliopistollisesta sairaalasta kerrottiin STT:lle puoli kuuden aikaan aamulla, että heillä ei ole ollut yön aikana hoidettavana yhtään potilasta, jolla olisi raketin aiheuttama silmävamma.Helsingin Kansalaistorilla jopa 85 000 ihmistäHelsingin Kansalaistorille kerääntyi hieman ennen puoltayötä jopa 85 000 ihmistä juhlimaan uuttavuotta, kertoo tapahtuman järjestäjä. Helsingin poliisin arvion mukaan Kansalaistorille kerääntyi noin 70 000 ihmistä.Kansalaistorilla esiintyi tunnettuja artisteja ja juhlinta huipentui vuodenvaihteen ilotulituksiin.Lounais-Suomen poliisi puolestaan tviittasi, että Turussa Aurajokivarressa ilotulista oli seuraamassa noin 20 000 ihmistä. Poliisin mukaan suuria ongelmia ei Aurajokivarressa ollut.Oulun poliisin mukaan Oulun keskustassa oli runsaasti juhlakansaa aina aamun pikkutunneille asti.