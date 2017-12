Suomalaisten hulinointi työllistänyt hätäkeskusta jo tunteja ennen vuoden vaihtumista – tunnin aikana jopa 481 hätäpuhelua

Kotimaa

Suomalaisten hulinointi työllistänyt hätäkeskusta jo tunteja ennen vuoden vaihtumista – tunnin aikana jopa 481

Ilta on vasta nuori, mutta kello iltakuuden ja seitsemän välillä hätäkeskukseen tuli 53 ilmoitusta häiriökäyttäytymisestä.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY