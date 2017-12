Kotimaa

Vuosi vaihtuu – Lapissa jo täysi hulina päällä: Kelkalla päissään, hotellimurto, häiriköitä...

Tunturi-Lapissa eräät ovat aloittaneet vuodenvaihteen juhlinnan varhain. Tällaisen kuvan saa Lapin poliisilaitoksen sunnuntaina julkaisemasta viikonlopputiedotteesta.Tiedotteen mukaan Tunturi-Lapissa hulinaa ilmeni jo perjantain ja lauantain välisenä yönä, kun poliisin haaviin jäi Kemijärvellä henkilöautoa humalassa ja ilman voimassa olevaa ajo-oikeutta ajanut nainen. Ajon tuoksinassa nainen oli törmännyt autolla liikennemerkkiin. Puhalluskokeessa nainen puhalsi 1,98 promillen lukemat.Ajotilanne sattui Kuumaniemenkadulla kello neljän yöllä. Naista epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudettaLauantaina kello seitsemän jälkeen illalla myös Sodankylän Tuohustiellä sattui ja tapahtui, kun niin ikään humalassa autoilleen miehen auto suistui ojaan. Puhalluskokeessa miehen lukemaksi mitattiin 2,41 promillea. Kuskia epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.Päihtyneenä ajelu ei kuitenkaan rajoittunut vain autoihin, sillä lauantai-iltana mies oli lähtenyt ajelemaan moottorikelkalla 2,04 promillen humalassa ja kaatunut pihapiirissä Kittilässä. Mies toimitettiin loukkaantuneena keskussairaalaan Rovaniemelle, ja häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.Sunnuntaina aamuneljältä nainen joutui päihtyneen kuskin ajaman henkilöauton tönäisemäksi mökkitiellä Savukoskella. Törmäyksessä loukkaantunut nainen toimitettiin keskussairaalaan Rovaniemelle.Poliisi on ottanut kaksi henkilöä kiinni tapaukseen liittyen epäiltynä muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä rattijuopumuksesta.Poliisia työllisti myös tapaus Lapintiellä Sodankylässä sijaitsevassa hotellissa. Hotelli Karhun tiloihin murtauduttiin aamuyöstä sunnuntain puolella. Poliisi tutkii tapausta varkautena, muttei kerro asiasta tällä erää enempää.Lisäksi Tunturi-Lapin alueella on viikonlopun aikana sattunut useampi kelkkaonnettomuus ja pelti- ja hirvikolareita lievin vaurioin. Poliisia ovat työllistäneet lisäksi muutamat häiriökäyttäytymistapaukset, joiden vuoksi henkilöitä on otettu säilöön.