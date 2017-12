Kotimaa

Salon keskustassa vuotava runkoputki täytti alikulun –vedenjakelussa häiriöitä 31.12. 12:01

Salossa Varsinais-Suomessa vedenjakelussa on häiriöitä koko keskustan alueella.

Salon kaupungin keskustassa Tehdaskadulla on runkovesiputki poikki.



Aluetta rajataan parhaillaan. Salon kaupungin Facebook-sivuilla kehotetaan välttämään ajamista Tehdaskadulle, koska tie on poikki ja alikulku on täyttynyt vedestä.



Putkirikko tapahtui sunnuntaina aamupäivällä, kertoi pelastuslaitos.