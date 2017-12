Kotimaa

Sähkötolppa halkesi törmäyksessä – vuonna 1990 syntynyt rattijuoppo puhalsi alkometriin järkyttävät lukemat

Poliisille tuli sunnuntaiaamuna kello 04.26 ilmoitus sähköpylvääseen törmänneestä henkilöautosta. Sarpatintiellä, Nokialla henkilöauto oli suistunut ulos tieltä ja törmännyt tolppaan. Törmäyspaikalta poliisi tavoitti katsastamattoman auton sekä vuonna 1990 syntyneet auton haltijan.Törmäyksen mahdollinen syy alkoi hahmottua paikan päällä miehen puhaltaessa alkometriin 1,86 milligrammaa litraa kohden eli noin 4,2 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea, mikä meni tällä kertaa heittämällä yli.Kuljettaja vietiin verikokeisiin ja sen jälkeen poliisiasemalle.Sisä-Suomen poliisista kerrotaan Ilta-Sanomille, että henkilöauto vaurioitui oikeasta kyljestä ja sähköpylväs halkesi törmäyksen voimasta. Mies on otettu kiinni ja hän on edelleen poliisin hallussa.Poliisi ei osaa vielä tässä vaiheessa sanoa, kuinka pitkän matkan mies oli ehtinyt ajaa ennen törmäystä. Toistaiseksi ei myöskään ole tiedossa, onko auton kyydissä mahdollisesti ollut jossain vaiheessa iltaa muita matkustajia.Tapahtunutta tutkitaan törkeänä rattijuopumuksena, liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja ajoneuvorikkomuksena.