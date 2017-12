Kotimaa

Ulkoministeriöstä tulee vihdoin myös virallisesti ulkoministeriö

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ulkoministeriö-nimi on ollut arkisessa käytössä jo pitkään. Ministeriön viestintä on itsekin puhunut ulkoministeriöstä.Ministeriö kertoo, että virallinen nimi muutetaan nimien yhtenäistämiseksi. Sisäministeriön nimi päivitettiin vastaavalla tavalla vuonna 2013.Ulkoministeriön ruotsin- ja englanninkieliset nimet säilyvät ennallaan.Ulkoministeriö saa alkuvuodesta myös uuden visuaalisen ilmeen ja logon.Suomen senaattiin annettiin kesäkuussa 1918 asetus ulkoasiaintoimikunnan perustamisesta. Kyseinen päivä on Suomen ulkoasiainhallinnon virallinen syntymäpäivä. Kun senaatti muutettiin valtioneuvostoksi marraskuussa 1918, ulkoasiaintoimikunnan nimi muutettiin ulkoasiainministeriöksi.