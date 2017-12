Kotimaa

Tuhannet edelleen ilman sähköä Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa

31.12. 4:15

Sähkökatkot ovat jatkuneet jo useita päiviä.

Vajaa 5 000 asiakasta pääasiassa maan itäosissa on edelleen vailla sähköä tykkylumen katkottua voimajohtoja. Sähkökatkoja on lähinnä Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.



Sähkökatkot ovat jatkuneet jo useita vuorokausia. Huono sää on vaikeuttanut korjaustöitä.



Sääennusteiden mukaan tykkylumen aiheuttama häiriötilanne saattaa jatkua vuodenvaihteen yli. PKS Sähkönsiirto on neuvonut asiakkaita varaamaan riittävästi vettä ja muita tarvikkeita kotiin.