Kotimaa

Hyökyaalto iski höyrylaiva Kuruun vuonna 1929 ja hukutti yli 130 ihmistä – kuolonlaiva odottaa ostajaa

Yli 130 ihmistä sai surmansa, kun höyrylaiva Kuru upposi Näsijärvellä 88 vuotta sitten. Onnettomuuslaivan hylky on yhä olemassa ja se on myynnissä.

Sukeltajan kammottavin urakka





Kapteeni pelastui





Isä osti vaneritehtaalta