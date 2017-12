Kotimaa

Tällainen on kiistellyn Murjaanien kuninkaan historia – ”Pojat väänsivät maurista muriaanin”

Mikä Murjaanien kuningas?





Muuttui muriaaniksi oululaispoikien suissa





Vanha ohjeistus: Kasvojen tai ainakin kasvojen alaosan tulisi olla mustat