Karu kuvamateriaali ei sovi herkimmille: Näin järkyttävää jälkeä ilotulite sai aikaan silmässä

Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä kello iltakuuden ja aamukahden välillä, ellei kunnassa ole erityisiä rajoituksia ilotulitteiden käytölle.

Valitse sellainen tulitteiden ampumiseen sellainen paikka, ettei niiden käytöstä ei aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle.

Tutustu käyttöohjeisiin ja noudata niitä.

Käytä suojalaseja.

Käytä telinettä tai muuta tukea rakettien ampumiseen.

Suuntaa raketit turvalliseen suuntaan, poispäin ihmisistä ja rakennuksista.

Käytä sytyttämiseen sytytyspuikkoa.

Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.

Ilotulitetta ei saa ampua, jos tulite ei ole ehjä, tulitteen sytytyslanka ei näy kunnolla tai lanka on kastunut.

Älä ammu tulitetta, jos olet humalassa tai alaikäinen. Lain mukaan ilotulitteita ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaille.

Älä sytytä sisällä ulkokäyttöön tarkoitettuja ilotulitteita.

Älä ammu ilotulitteita asuinrakennuksen ikkunasta tai parvekkeelta.

Älä sytytä ilotulitetta kädessäsi, ellei ohjeessa nimenomaisesti todeta, että se on turvallista.

Älä suuntaa ilotulitetta tai heitä sytytettyä tulitetta ihmisiä, palavaa materiaalia, rakennuksia tai muuta omaisuutta kohti.

Älä käytä paukkupommeja, sillä paukkupommien käyttö on kiellettyä.

Älä muuntele tai yhdistele kaupasta saatavia tuotteita.

Älä käytä muita kuin kaupassa myytäviä ilotulitteita, sillä vakavimmat onnettomuudet aiheutuvat yleensä omatekoisista tuotteista.

http://ilotulitus.info/neuvot-vinkit/