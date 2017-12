Kotimaa

Sähköt katkesivat hiihtokeskuksessa, sadat asiakkaat hämillään – ”Kyllähän sitä rupesi puhelin soimaan”

Ukkohallan hiihto- ja laskettelukeskus on paininut tänään huomattavien sähköongelmien kanssa. Sadat asiakkaat ovat olleet hämillään.





