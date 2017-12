Kotimaa

Palavasta asunnosta löytyi vainaja Jyväskylässä

Jyväskylä Palavasta rivitaloasunnosta on löytynyt vainaja Jyväskylän Kuokkalassa, kertoo pelastuslaitos. Viereisistä asunnoista on jouduttu evakuoimaan asukkaat ulos.

Palo on osittain tukahtunut itsekseen. Parhaillaan palomiehet tekevät töitä estääkseen palon leviämisen.



Kyseessä on luhtityyppinen rivitalo. Paikalla on viisi pelastuslaitoksen yksikköä.