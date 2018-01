Kotimaa

Kauneusalan yrittäjänainen löytyi kuolleena kotoaan: Ex-miesystävä vastaa pian syytteeseen taposta





Surmateosta epäiltynä on vangittu 35-vuotias mies, joka on tiedetty muun muassa amerikkalaisen jalkapallon pelaajana. Miehellä on rankka rikoshistoria entuudestaan.(Videolla epäillyn vangitsemisoikeudenkäynti. Video on julkaistu 15. syyskuuta.)Pariskunta oli seurustellut, mutta suhde oli kariutunut. Seurustelun loputtua nainen haki miehelle lähestymiskiellon. Muutamaa päivää myöhemmin nainen pyysi oikeudessa lähestymiskiellon perumista.Noin kuukausi ennen surmatekoa oikeus määräsi miehen uudelleen lähestymiskieltoon, koska hän oli käynyt naisen työpaikalla ja käyttäytynyt sillä uhkaavasti.Avustajan kertoman mukaan 35-vuotias mies kiistää tapon, mutta myöntää osuutensa tekoon. Lievempi nimike voisi olla kuolemantuottamus.Muun muassa kauneusalan yrittäjänä toiminut 45-vuotias nainen löytyi kuolleena omakotitalostaan 10. syyskuuta. Vainajan löysi hänen lähiomaisensa.Henkirikoksen ilmitulon jälkeen poliisi tiedotti asiasta ja julkaisi epäillyn miehen kuvan. Epäilty saatiin pian kiinni Etelä-Suomesta.Jutun käsittely Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa ensi viikon torstaina ja jatkuu tarvittaessa perjantaina.