Kotimaa

Veteraanietsijä Reino Savukoski, 69, pyydettiin apuun Viroon – Kadonnutta Aria etsitään satama-altaasta

Porilainen Ari Saarilammi, 54, katosi marraskuun lopulla Virossa. Saarilammi oli Tallinnassa kokousmatkalla.

Viron poliisi uskoo Saarilammin hukkuneen hotellinsa vieressä sijaitsevaan satama-altaaseen.

Ruumista ei ole kuitenkaan vielä löydetty.





Löysi 27 vuotta vedessä olleen vainajan

Auttoi viimeksi Venäjällä