Kotimaa

Kommentti: Uuden vuoden aktiivipommi räjähti käsiin

sytytyslanka kunnon uudenvuoden paukkuun. Hallitus toivoo, että se jäisi vain tussahdukseksi. Oppositio haluaa, että se räjähtää suoraan hallituksen silmille. Näin se saisi maksimihyödyn työttömyysturvan aktiivimallista, joka tulee voimaan maanantaina. Idea on, että työttömyysturva pienenee määräajaksi 4,65 prosentilla, jos työntekijä ei osoita tarpeellista aktiivisuutta joko töitä tekemällä tai koulutukseen osallistumista.Noin taustaksi. Olin itse viimeksi työttömänä rapiat neljännesvuosisata sitten, edellisen ison laman aikoihin. En tarkkaan muista miten ne käytännöt menivät. Työvoimatoimiston ystävällinen virkailija haastatteli ihan asiallisesti ja esitti viran puolesta älyttömän kysymyksen, että eikö siitä edellisestä työpaikasta uutta pestiä löytyisi? Enköhän ollut kysynyt. Hän pyysi soittamaan puolen vuoden päästä.Siinä tuli kaikenlaista keikkahommaa. Muistaakseni nostin korvauksia viikon. Pysyin kuitenkin työvoimatoimiston kirjoilla ja soitin puolen vuoden päästä. Ystävällistä kaveria ei löytynyt, hän oli kuulemma joutunut lähtemään, kun heillä oli määrärahoja leikattu. Haastattelujakaan ei enää järjestetty, kun työttömiä oli niin paljon.Työllistämistoimia olisi pitänyt kehittää silloin. Ymmärtääkseni pitäisi kehittää nytkin.Kohu aktiivimallista ei yllätä, tapa jolla se tuli yllättää. Laki meni eduskunnassa läpi pari viikkoa sitten opposition kiihkeästä mutta voimattomasta vastustuksesta huolimatta. Kansakunta keskittyi pakkaamaan joululahjoja.Sitten kerättiin lakia vastaan pikavauhtia kansalaisaloite, johon oli kertynyt perjantai-iltana yli 80 000 allekirjoitusta. Aloite pitää käsitellä eduskunnassa, mutta jäänee protestiksi. Valtiopäivien voimasuhteet eivät ole muuttuneet.Ay-liike uhkailee lakoilla lain vuoksi, mistä joku voisi kysyä, että miksi se ei ollut aktiivisempi ajoissa? Eihän tätä salassa tehty. Oppositio tehtävänsä mukaan kaiken irti uudesta mahdollisuudestaan. Lakeja voidaan tietysti muuttaa uusissa eduskunnissa ja hallituksista. Hankalilla päätöksillä tosin on hankala taipumus voimaan, kun ne on kerran saatu tehtyä.Hallituksessa ongelma on isoin sinisille, jotka tappelevat perussuomalaisten kanssa duunariäänestäjistä. Nämä kun tuntevat yhä niskassaan työttömyyden pelon. Vaikkapa kokoomuslainen keskiluokka luottaa sen jo kokonaan väistyneen ja ihmettelee eivätkö kaikki halua nousuun mukaan?Tunteet heräävät koska pieni vähemmistö on työttöminä vapaaehtoisesti. Melkein kymmenen lamavuoden aikana ehdittiin nähdä väenvähennyksiä ja työpaikkojen sulkemisia. Ne eivät osuneet tasaisesti samoille paikkakunnille. Eivät osu työmahdollisuudetkaan nyt. Toki pitäisi jotain tehdä.Työttömiä on jo tämän hallituksen aikana patisteltu. Isoin patistelu oli ansiosidonnaisen leikkaaminen sadalla päivällä, mikä onnistui yllättävän vähillä mutinoilla. Patistelun lisäksi tarvittaisiin palveluita, joilla syntyisi reittejä oikeisiin koulutuksiin ja työpaikkoihin.Jos mentäisiin ne edellä kummallakin olisi helpompaa. Sekä työttömillä että hallituksella.