Kotimaa

Lääkärit halusivat rokotteen, joka olisi tehonnut Suomessa riehuvaan influenssaan – Toive pysähtyi THL:ään

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lääkärit halusivat rokotteen, joka tehoaa Yamagataan

THL ei tehnyt esitystä uusista rokotteista

Uusi rokote ensi talvena käyttöön?

”Jos virus muuntuu, seuraukset vakavia”