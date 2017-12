Kotimaa

Lauantaina epävakaista – uudenvuodenaatoksi sää poutaantuu

Sää jatkuu lauantaina epävakaisena suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen mukaan pilvipeite saattaa kuitenkin jo rakoilla länsirannikolla lauantain aikana. Etelässä lämpömittari pysyttelee nollan tuntumassa tai hieman plussan puolella. Etelätuuli on kohtalaista.Pohjois-Suomessa lumisade heikkenee lauantaihin mennessä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila on pikkupakkasella. Pohjois-Lapin kovat pakkasetkin lauhtuvat lauantain vastaisena yönä, ja päivällä ollaan jo alle kymmenessä pakkasasteessa.Ajokeli on huono suuressa osassa maata Länsi-Suomea lukuun ottamatta.Lunta on kertynyt eniten Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueelle sekä Luoteis-Lappiin. Varsinais-Suomessa ja etelärannikolla on täysin lumettomia alueita.Uudenvuoden aatoksi sää poutaantuu suurimmassa osassa maata ja lämpötilat painuvat hieman nollan alapuolelle myös etelässä.