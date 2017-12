Thaimaalainen turistiyrittäjä tuli Suomeen ja järkyttyi – suomalaiset ihmiset sen sijaan tekivät suuren vaikutuksen

Kotimaa

Thaimaalainen turistiyrittäjä tuli Suomeen ja järkyttyi – suomalaiset ihmiset sen sijaan tekivät suuren vaikut

Se oli kauheaa. Lensin ystävieni luokse Saksaan melkein heti.





”Suomalaiset ovat lämpimiä, mutta maa ei ole lämmin”

Suomalaiset ovat hyvin lämpimiä ihmisiä. He pitävät thaimaalaisesta tyylistä, ja pitävät hyvää huolta perheestään.







Suomalaisten asenne teki vaikutuksen