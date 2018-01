Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Ranskalaiset korot kopisevat yhä

Presidentti Emmanuel Macronin voitonpuhetta viime toukokuussa säesti Beethovenin Oodi ilolle, yhdistyneen Euroopan tunnushymni. Macron haluaa viedä talouden kannalta välttämättömät muutokset läpi Ranskassa, mutta hän on tehnyt esityksiä myös unionin vahvistamiseksi.Britannia päätti lopullisesti lakata olemasta suurvalta. Lähtö EU:sta aiheuttaa maan ulkomaankaupalle miljardien euron tappiot ja kansainvälisen arvovallan menetyksen. Kaikessa karmeudessaan Brexit opettaa muulle Euroopalle keskinäisen riippuvuuden tärkeyttä.Donald Trumpin politiikka katkoo ikävällä tavalla Yhdysvaltojen ikivanhoja suhteita Eurooppaan. Vladimir Putinin johdossa Venäjän politiikka pysyy arvaamattomana. BTP-efekti – Brexit, Trump ja Putin – pakottaa eurooppalaiset entistä paremmin huolehtimaan omasta kohtalostaan. Siperia opettaa.Angela Merkel kokoaa Saksalle hallitusta. Eteenpäin mennään, sillä demareiden nokkamies Martin Schulz on hänkin kiivas EU:n puolustaja. Kun hallitus syntyy, Saksa tukee taas unionia ja varjelee euroa, nyt yhdessä Ranskan kanssa.Laskettu aika on tulevan vuoden alussa. ”Silloin on vauhti päällä eli tulee eräänlainen ajolähtö. Ja silloin ei pidä Suomenkaan jäädä paikalleen, koska silloin palaa”, Paavo Lipponen varoitti itsenäisyyspäivän aattona. Suomen pitää olla mukana, tavoitteena maanosan vakaus ja työkaluna yhteisvastuu.Eniten odotetaan Macronilta, Ranskan ihmelapselta. Hänellä on muun muassa kyky luoda kohtaamilleen ihmisille vaikutelma, että juuri sillä hetkellä he ovat maailmassa kahden presidentin kanssa. Helena Petäistö on MTV3:n Pariisin-kirjeenvaihtajana päässyt todistamaan harvinaisen karisman.Häneltä on äsken ilmestynyt kirja, Ranska, Macron ja minä, joka on erinomainen johdatus Ranskan lähihistoriaan ja tämän päivän eurooppalaiseen politiikkaan. Kirjoittamisen kepeys yhdistettynä painavaan sisältöön on harvinainen yhdistelmä, etenkin kun sanottavaa on, ja myös sanomisen tahtoa – juoruja unohtamatta.On ollut melkoinen saavutus suomalaiselta ekonomilta päästä monin tavoin vaikeassa ja puolisuljetussa yhteiskunnassa kansainvälisten journalistien sisäpiiriin. Sujuva ranskan kieli lievällä oululaisella aksentilla viehättää sikäläisiä aivan erityisesti.Vuosikaudet Petäistö istui Ranskan presidentin ja hallituksen lehdistötilaisuuksissa eturivissä ja sai sormea nostamalla aina puheenvuoron. Hänellä oli sormensa pelissä myös, kun pääministeri Juha Sipilä tapasi Macronin ja luovutti jalkapallohullulle presidentille maailman pohjoisimman liigajoukkueen RoPSin pelipaidan.Nyt jos koskaan Euroopan pääkaupunkien, Pariisin ja Berliinin, sisäpiiritieto on poikaa. Petäistö saa edelleen kutsun Jacques Delorsin nimissä järjestettävään vuotuiseen politiikan seminaariin ja illallisille. Ranska on myöntänyt hänelle Kunnialegioonan ritarimerkin.Petäistö ei koskaan pahasti sairastunut kirjeenvaihtajien ammattitautiin nimeltä korresponditis, jossa taudin saanut haluaa selittää asemamaataan parhain päin. ”Olen toki francofoni mutta en francofiili,” hän tähdentää.Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen