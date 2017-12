Kotimaa

Roman Schatzin kolumni: Suomalaisen vaatekaappi

Niinpä meillä Suomessakin kansalaisten vaatekaapin sisältö heijastaa tarkasti surkeaa ilmastoa. Vaikka löytyy garderobistamme myös runsaasti viittauksia perinteiseen suomalaiseen arvomaailmaan ja tarunhohtoiseen reiluun meininkiin.Vaatekappaleista Suomen oloissa tärkein on ilman muuta takki, ja sen käyttö vaatii runsaasti tietoa. Jos nimittäin kuljeskelee ympäriinsä henkseleitään paukutellen eli takki auki, saattaa se pian ollakin tyhjänä ja joutuu kiristämään vyötä. Tuolloin voi tietenkin yrittää pelastaa tilanteen taidokkaalla takinkäännöllä, mutta jos siitä jää kiinni, sitten vasta voi tullakin oikein kunnolla takkiin.Pelkästä palttoosta voi siis päätellä jo aika lailla, mutta muutkin kuteet paljastavat paljon.Eniten ihminen haihduttaa lämpöä päästään, joten paitsi päälle, myös päähän pantavan oikea valinta on ratkaisevan tärkeää. Tässä asiassa Suomi onkin kahtiajakautunut: maamme muutamissa urbaanikortteleissa herrat ja rouvat nostavat toisilleen kukkahattuja, muualla tyydytään karvalakkimalliin. Pipo kireällä kulkevat useimmat yhtä kaikki.Kuulostaa loogiselta, että on parempi kääriä hihat kuin polttaa ne, mutta joskus sinänsä ihan harmittoman kuuloiset vaatekappaleet voivat olla hyvinkin vaarallisia. Missään tapauksessa ei esimerkiksi kannata uida liivijengiläisen liiveihin, koska sellaisen tyypin kanssa ei halua olla napit vastakkain. Välillä suomalainen pukeutumisjärjestys vaikuttaa hassulta ja kestää aikaansa ennen kuin muukalainen ymmärtää, miten yömyssyjä voi heittää huiviin.Ennen vanhaan naiset hallitsivat koteja, miehet olivat ulkotyössä. Ehkä siksi erilaisilla jalkineilla on edelleen keskeinen symbolinen merkitys suomalaisen miehekkyyden kannalta. Tossujen alta löytyy tohvelisankareita, Stadin kaduilla dallaa kundeja, joilla on tonnin stiflat ja pohjoisessa askeltaa juntteja, joilla on lapikkaat. Yhteistä kaikille on, että aina se mono jostain puristaa ja pois pyritään lähtemään saappaat jalassa – tai ainakin kuollaan yrittäessä.Suomalaisen vaatekaapin sisältö saattaa aluksi kuulostaa salakieleltä, mutta kun tämän eksoottisen pukeutumiskoodin kerran oppii, sen avulla voi kertoa pitkiäkin tarinoita: ’”He olivat kuin paita ja peppu. Molemmilla sukat pyöri jaloissa eivätkä he lainkaan huomanneet, kun esiliina poistui. Niinpä he jäivät kiinni housut kintuissa ja hame korvissa. Naiselle tuli suru puseroon ja hän repi pelihousunsa. Miehelle taas tuli pupu pöksyyn ja hän veti kalsarikännit.”Puku tekee miehen ja naisen, ja jos haluaa tutustua suomalaisiin, pitää tutustua heidän vaatekaappiinsa: pukineisiin, päähineisiin, jalkineisiin – ja viimeisinä muttei vähäpätöisimpinä käsineisiin.Saatuaan kymmenen vuoden jälkeen lempeästi ja ansaitusti kenkää tämä kolumnisti heittää nyt rukkaset naulaan, lyö hanskat tiskiin, kiittää teitä kaikkia lukijoita yhteisestä matkasta ja toivottaa oikein hyvää Uutta Vuotta 2018!Kirjoittaja on kirjailija ja toimittaja.