Kotimaa

Tänään vielä sataa – lauantaiksi luvassa poutaa

Aamulla lunta sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, päivällä lunta pyryttää Etelä-Lapissa.Sade voi olla jäätävää etenkin Pohjois-Suomen eteläosassa. Maan eteläosassa sataa ajoittain vettä ja maan keskiosassa myös räntää. Kaakkoistuuli on kohtalaista, pohjoisessa voimistuu idänpuoleinen tuuli.Illalla maan itäosaan saapuu uusia runsastuvia lumi- ja vesisateita etelästä.Lämpötila on etelässä ja lännessä 1 – 4 astetta, maan itäosassa 0 – 1 astetta. Päivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on suojaa, Etelä-Lapissa on heikkoa pakkasta, Pohjois-Lapissa pakkasta on 10 - 20 astetta. Illalla pakkanen heikkenee myös Pohjois-Lapissa.Lauantaina maan etelä- ja keskiosassa on monin paikoin poutaa ja lounaassa pilvipeite rakoilee. Pohjanmaalla tulee joitakin lumi- tai räntäkuuroja, etelärannikolla vesikuuroja.Sateet liikkuvat maan itä- ja pohjoisosasta pohjoiseen, idässä sataa vettä tai räntää, pohjoisessa lunta. Sää on lounaistuulista. Päivällä sataa lähinnä enää Itä-Lapissa, muuten pohjoisessa tulee lumikuuroja, Länsi-Lapissa pilvipeite voi rakoilla.Lämpötila on etelässä ja rannikolla vähän plussan puolella, maan keskivaiheilla lähellä nollaa, Lapissa on pakkasta 1 - 10 astetta.Uudenvuodenaattona sateet jäävät vähäisiksi, pilvipeite voi rakoilla. Tuulee etelän puolelta. Päivälämpötila on etelä- ja länsirannikolla nollassa tai vähän plussan puolella, muuten on enimmäkseen heikkoa pakkasta, Luoteis-Lapissa pakkasta on paikoin noin 10 astetta.